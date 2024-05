Legende: Schauplatz der Schweizer WM-Gruppenspiele 2025 Die Eishockey-Arena in Herning. imago images/CTK Photo

Eishockey-WM 2025: Schweizer Gruppe in Herning

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam trägt an der nächstjährigen, in zwei Ländern vom 9. bis 25. Mai ausgetragenen Weltmeisterschaft seine Gruppenspiele in Herning aus. Dort trifft der diesjährige WM-Zweite auf Weltmeister Tschechien, die USA, Deutschland, Dänemark, Ungarn, Kasachstan, Norwegen. 2018 absolvierte die Schweiz ihren Viertelfinal (3:2 vs. Finnland) in Herning. In der anderen Gruppe, deren Partien in Stockholm gespielt werden, sind Kanada, Finnland, Schweden, Österreich, Frankreich, Lettland, die Slowakei und Slowenien eingeteilt. In Stockholm werden neben zwei Viertelfinals auch die Halbfinals und die Finalspiele ausgetragen.