Anner übernimmt vorläufig
Der Schweizer Eishockeyverband SIHF organisiert die Übergangszeit, bis ein neuer Präsident gewählt ist. Nach dem sofortigen Rücktritt von Urs Kessler am Tag nach dem WM-Final übernimmt Vizepräsident Marc-Anthony Anner vorläufig die Leitung der Verwaltungsratssitzungen und vertritt den Verband «im Rahmen seiner Verfügbarkeit bei ausgewählten Anlässen». Diese Regelung gelte bis zur Wahl eines neuen Präsidenten bei einer Generalversammlung, schreibt der SIHF in einer Medienmitteilung.