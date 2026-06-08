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Schweizer Eishockey-News Eishockeyverband organisiert Übergang zu neuem Präsidenten

08.06.2026, 16:07

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Älterer Mann in Anzugjacke spricht in einem Innenraum.
Legende: Vorläufig an der Spitze Marc-Anthony Anner. KEYSTONE/Claudio Thoma

Anner übernimmt vorläufig

Der Schweizer Eishockeyverband SIHF organisiert die Übergangszeit, bis ein neuer Präsident gewählt ist. Nach dem sofortigen Rücktritt von Urs Kessler am Tag nach dem WM-Final übernimmt Vizepräsident Marc-Anthony Anner vorläufig die Leitung der Verwaltungsratssitzungen und vertritt den Verband «im Rahmen seiner Verfügbarkeit bei ausgewählten Anlässen». Diese Regelung gelte bis zur Wahl eines neuen Präsidenten bei einer Generalversammlung, schreibt der SIHF in einer Medienmitteilung.

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