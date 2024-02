Legende: Kehrt diese Saison nicht mehr aufs Eis zurück Yannick-Lennart Albrecht. Thomas Oswald/freshfocus

Ausfall bei den Lakers

Yannick-Lennart Albrecht muss die Saison wegen einer Handverletzung vorzeitig beenden. Der 29-jährige Stürmer der Rapperswil-Jona Lakers, der in dieser Spielzeit auf 16 Skorerpunkte kam, zog sich die Verletzung in der letzten Woche im Training zu. Rapperswil-Jona ist derzeit auf dem 12. Rang klassiert und hat bei 3 ausstehenden Spielen nur noch theoretische Chancen auf die Quali für das Play-In.

Heponiemi weitere 3 Jahre in Biel

Der EHC Biel bindet den Finnen Aleksi Heponiemi längerfristig. Die Seeländer haben den Vertrag mit dem 25-jährigen Stürmer um 3 Jahre verlängert. Heponiemi war auf die laufende Saison aus der NHL von den Florida Panthers zum letztjährigen Playoff-Finalisten gestossen. Aufgrund einer Verletzung bestritt er bislang erst 19 Spiele in der National League.

Balcers verlängert beim ZSC

Der lettische Stürmer Rudolfs Balcers bleibt den ZSC Lions zwei weitere Jahre erhalten. Der 26-Jährige war im letzten Sommer aus Nordamerika nach Zürich gewechselt. In seiner ersten Saison beim ZSC hat Balcers bisher 47 Spiele bestritten und dabei 35 Punkte gesammelt.

Neukom muss zurücktreten

Benjamin Neukom tritt mit 32 Jahren zurück. Der Olten-Stürmer verzichtet nach mehreren OPs am linken Auge auf ein Comeback. Der St. Galler hatte seine Karriere in Rapperswil-Jona lanciert. Mit den Lakers, Freiburg und Langnau bestritt er in der National League 552 Partien, ehe er in der zweitobersten Liga für Langenthal und Olten spielte.