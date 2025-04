Legende: Trägt ab kommender Saison das Kloten-Trikot Max Lindroth. Imago Images/Matti Raivio

Schwedischer Verteidiger für Kloten

Der EHC Kloten verstärkt seine Defensive im Hinblick auf die kommende Saison mit dem Verteidiger Max Lindroth. Der 28-jährige Schwede stösst vom finnischen Klub TPS Turku nach Zürich und unterschreibt bei den Flughafenstädtern einen Vertrag über zwei Jahre. In der abgelaufenen Saison war Lindroth mit 52 Skorerpunkte in 54 Partien der Topskorer seines Teams. Zudem erzielte er die meisten Verteidiger-Tore in der ganzen Liga.

Frauen-Nati unterliegt Deutschland

Die Schweiz hat ihr erstes Vorbereitungsspiel auf die anstehende WM verloren. Das Team von Trainer Colin Muller musste sich Deutschland in Füssen mit 2:3 nach Verlängerung beugen. Der Gastgeber ging zweimal in Führung, Sinja Leemann und Alina Marti gelang für die Schweiz jeweils der Ausgleich. Den Overtime-Winner für die Deutschen erzielte Ronja Hark. Die WM in Ceske Budejovice beginnt am 9. April, die Schweiz startet gegen den Gastgeber Tschechien.

National League