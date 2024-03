Legende: Dank ihr fand der SC Bern zurück in die Serie Emma Ingold (links) erzielte spät im Schlussdrittel den Game-Winner. Keystone/ Manuel Geisser)

Playoff-Final Women's League: Bern auf den letzten Drücker zum 1:1

Aus der Best-of-5-Serie um den Meistertitel im Schweizer Frauen-Eishockey ist zwischen dem SC Bern und den ZSC Lions faktisch ein Best-of-3-Duell geworden. Denn nach zwei absolvierten Spielen steht es 1:1 – dies nach je einem knappen Auswärtssieg. Rund 20 Stunden nach dem in der Overtime mit 2:3 verlorenen Auftakt vor Heimpublikum lieferten die Hauptstädterinnen eine Antwort und bezwangen die Titelhalterinnen in einem weiteren engen Match mit 2:1. Dabei hatten die «Löwinnen» dank Aurela Thalmanns frühem Goal (2.) gut ins Spiel gefunden. Bern rappelte sich spät auf und schaffte dank einer Doublette innert 75 Sekunden bis zur 56. Minute die Wende: Auf Lara Christens Ausgleich im Powerplay folgte Emma Ingolds entscheidendes 2:1. Am Mittwochabend geht es in Bern darum, wer sich den ersten Meisterpuck sichert.