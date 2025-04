Legende: Von der Meisterfeier ins WM-Kader Denis Malgin (l.) und Sven Andrighetto. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Acht Playoff-Finalisten für die Nati

Das Kader der Schweizer Eishockey-Nati für die WM in Stockholm (Schweden) und Herning (Dänemark) vom 9. bis 25. Mai nimmt Formen an. Vom frischgebackenen Schweizer Meister ZSC Lions stossen Sven Andrighetto, Denis Malgin und Nicolas Baechler (alle Sturm), sowie Dean Kukan und Christian Marti (beides Verteidiger) zur Equipe von Trainer Patrick Fischer. Ebenfalls aufgeboten wurden Verteidiger Andrea Glauser wie auch die Angreifer Ken Jäger und Damien Riat vom Playoff-Finalisten Lausanne. Théo Rochette musste verletzungsbedingt absagen. Nicht mehr im Aufgebot stehen Verteidiger Rodwin Dionicio sowie die Stürmer Thierry Bader, Luca Fazzini, Marco Lehmann, Marc Marchon und Mischa Ramel.

Müller droht Saisonende

Alina Müller steht den Boston Fleet in der Professional Women's Hockey League vorerst nicht zur Verfügung. Die Schweizer Nationalstürmerin fällt aufgrund einer Verletzung am Unterkörper aus. Müller hat sich die Blessur im letzten WM-Spiel der Schweiz (3:2 vs. Schweden im Spiel um Rang 5) zugezogen, wie ihr Klub mitteilte. Es wird befürchtet, dass die Schweizerin in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Mit 7 Toren und 12 Assists in 26 Partien ist Müller die zweitbeste Skorerin ihres Teams in der laufenden Meisterschaft. In der Qualifikation sind bis zum 3. Mai noch zwei Runden ausstehend, danach beginnen die Playoffs. Vor einem Jahr stiess die Winterthurerin mit Boston bis in den Playoff-Final vor.

Zwei neue Assistenztrainer für den HCD

Der HC Davos hat seinen Coachingstaff mit der Verpflichtung von Klas Östman und Dylan Stanley komplettiert. Der 45-jährige Schwede und der vier Jahre jüngere Kanadier sind die neuen Assistenten von Cheftrainer Josh Holden. Beide unterschrieben einen Vertrag bis Frühling 2027. Östman war in den letzten vier Jahren Headcoach bei Linköping in der höchsten schwedischen Liga. Zuvor hatte er Holden beim EVZ assistiert. Stanley trug zuletzt die Verantwortung für den Nachwuchs bei den Pioneers Vorarlberg in der österreichischen ICE Hockey League. Östman und Stanley folgen beim HCD auf Waltteri Immonen und Glen Metropolit, deren auslaufenden Verträge nicht mehr verlängert wurden.