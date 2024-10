Per E-Mail teilen

Huska hilft Lugano bis Ende Saison aus

Beim HC Lugano fällt nach Niklas Schlegel auch der zweite Goalie Joren van Pottelberghe aus. Der auf diese Saison von Biel ins Tessin gezogene Schweizer Internationale zog sich beim Spazieren verschiedene Frakturen im rechten Knöchel und Fuss zu. Wie die Tessiner schreiben, wird Van Pottelberghe rund 3 Monate fehlen. Schlegel fällt wegen muskulären Wochen noch etwa 2 Wochen aus. Aus diesem Grund reagiert Lugano mit der Verpflichtung von Adam Huska. Der 27-jährige Slowake stand in der letzten Saison in Russland bei Torpedo Nischni Nowgorod in der KHL zwischen den Pfosten und erhält bei den «Bianconeri» einen Vertrag bis Ende Saison.