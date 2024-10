Per E-Mail teilen

Legende: Soll die Juniorentrainer unterstützen Antti Törmänen. Martin Meienberger/freshfocus

Törmänen neu beim Schweizer Verband angestellt

Die Swiss Ice Hockey Federation engagiert Antti Törmänen ab sofort als Mentor für Trainer der Talentstufen U17-Elit und U20-Elit. Der 54-Jährige soll mit seiner Arbeit die zentrale Rolle der Trainerinnen und Trainer stärken und ihre individuelle Weiterentwicklung fördern. Der Finne nimmt seine Rolle als Sparringpartner mit einem 25-Prozent-Pensum wahr. Aufgrund seiner Krebserkrankung musste Törmänen sein Amt als Headcoach des EHC Biel im Mai vergangenen Jahres ablegen.

00:51 Video Archiv: Törmänen verlässt 2023 den EHC Biel Aus Sport-Clip vom 03.05.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Ajoie verstärkt Defensive mit Honka

Der HC Ajoie, Schlusslicht in der National League, ist auf der Suche nach einem weiteren Verteidiger in den USA fündig geworden. Die Jurassier leihen von den Carolina Hurricanes bis Ende Saison den 24-jährigen Finnen Anttoni Honka aus, dessen Bruder Julius beim HC Davos spielt. Anttoni Honka hat auch in seinem dritten Übersee-Jahr den Sprung ins NHL-Team nicht geschafft.