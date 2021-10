Zehnder fehlt Zug bis zu 6 Wochen

Yannick Zehnder vom EV Zug erleidet eine Bänderverletzung am Fuss und fällt 4 bis 6 Wochen aus. Der 23-jährige Stürmer erlitt die Verletzung im Meisterschaftsspiel vom letzten Samstag auswärts gegen den EHC Biel. Im Champions-League-Spiel vom Dienstag in München dürfte derweil der rekonvaleszente Marco Müller wieder zum Einsatz kommen.

Philadelphia schickt Zanetti ins Juniorenteam

Brian Zanetti hat den Cut im Trainingscamp der Philadelphia Flyers nicht überstanden. Der 18-jährige Schweizer Verteidiger wurde nach rund 10 Tagen im Camp der NHL-Franchise zurück ins Juniorenteam, den Peterborough Petes in der OHL, geschickt. Der vom HC Lugano ausgebildete Zanetti war im vergangenen Juli von den Flyers in der 4. Runde (an 110. Stelle) gedraftet worden. Auch Tim Berni bei den Columbus Blue Jackets verpasste den Sprung in den Kader. Der 21-jährige Zürcher Verteidiger wurde nach Cleveland in die AHL berufen.