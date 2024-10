Legende: Es läuft Der EVZ führt die Tabelle der Schweizer Women's League an und ist auch international auf Kurs. Keystone/Urs Flueeler

EVZ-Frauen jagen ersten Titel

Die Frauen des EVZ streben den ersten Titel in der Neuzeit des Klubs an. Die Zugerinnen setzten sich im Halbfinal des EWHL Euro Cups zuhause diskussionslos 8:0 gegen MAC Budapest durch. Vor allem ein starkes Mitteldrittel, in dem Zug von 1:0 auf 6:0 stellte, stand am Ursprung des Kantersiegs. Lara Stalder war mit je 2 Toren und Assists einmal mehr die auffälligste Figur, Goalie Chiara Pfosi durfte sich über einen Shutout freuen. Im Final am Sonntag treffen die Zugerinnen auf Titelverteidiger ECDC Memmingen, der den Hokiklub Budapest 6:4 niederrang.