Sesselrücken in der SIHF

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wird «Referee in Chief» Brent Reiber. KEYSTONE /Marcel Bieri

Bei der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) sind die Chefposten im Schiedsrichterwesen neu besetzt worden: Alexander Jäger ist der neue Direktor, Brent Reiber kehrt als «Referee in Chief» zurück, und Joel Hansson verantwortet neu die Ausbildung.

Den grössten Bekanntheitsgrad des neuen Trios geniesst Reiber. Der 58-Jährige amtete bis 2021 als «Referee in Chief». Zuvor hatte er lange als Profi-Schiedsrichter in der Schweiz gearbeitet und in seiner Karriere über 3000 Partien geleitet, darunter auch 2 WM-Finals.

Zuletzt war er 4 Jahre beim Schweizer Fussballverband als «Elite Referee Manager» engagiert – nun kehrt er in «sein» Metier zurück.

SIHF setzt auf Erfahrung

Jäger wirkt seit über 15 Jahren im Eishockey. Der 49-Jährige war Sportdirektor der Champions Hockey League und zuletzt Vorsitzender der Disziplinarkommission der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

Joel Hansson lernte sein Handwerk in verschiedenen Funktionen im Bereich Schiedsrichterwesen beim schwedischen, norwegischen und österreichischen Verband sowie in die letzten 4 Jahre im Weltverband (IIHF).