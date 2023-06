Der Ostschweizer Stürmer nutzt die Offseason in der NHL und trainiert derzeit bei den Zürchern mit.

Sommertraining in der Schweiz

Die ZSC Lions haben einen prominenten Gast im Sommertraining: Kevin Fiala. Der Stürmer der L.A. Kings trainiert derzeit mit den Zürchern mit, wie ein Bild in seiner Instagram-Story vom Dienstag verrät.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Ostschweizer in der Offseason in der Schweiz fit hält. Bereits im vergangenen Jahr weilte der 26-Jährige als Trainings-Gast in Zürich.

Legende: Gewichte stemmen mit den Lions Kevin Fiala hält sich in der Schweiz fit. Instagram @zsclions

In früheren Jahren verbrachte Fiala die Offseason jeweils in Schweden, der Heimat seiner Frau. Er profitierte dort von perfekten Bedingungen. In einer Trainingsgruppe von Personal- und Skating-Trainer Andreas Larsson trainierte er zusammen mit anderen NHL-, AHL- und College-Spielern.

Wie lange Fiala noch mit den Lions zusammen Gewichte stemmt, hat er nicht verraten. Bis zum Start der neuen NHL-Saison bleibt noch etwas Zeit. Diese beginnt erst im Oktober.