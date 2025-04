Die Eisbären Berlin widmen ihren Meistertitel in der DEL dem im Januar verstorbenen Mitspieler Tobias Eder.

Legende: Im Gedenken an den verstorbenen Mitspieler Der Meisterpokal mit dem Trikot von Tobias Eder. imago images/Nordphoto

«Das bedeutet uns so viel. Das ist mehr als nur ein Meistertitel», sagte Eisbären-Stürmer Ty Ronning, nachdem sich die Berliner gegen die Kölner Haie zum 11. Mal zum Champion der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gekrönt hatte.

«Wir waren unglaublich», sagte Eisbären-Trainer Serge Aubin. Der ehemalige Spieler von Genf-Servette gewann seit seinem Amtsantritt im Sommer 2019 alle 12 Playoff-Serien mit den Eisbären und holte 4 Titel in den letzten 5 Jahren.

Wir haben so vielen Widerständen in diesem Jahr getrotzt.

Seine Mannschaft hätte mit einem Selbstverständnis gespielt, «dass es egal war, wer da vor uns gestanden hat», so der Kanadier: «Wir haben so vielen Widerständen in diesem Jahr getrotzt.»

Vor allem Eders Tod hatte den ganzen Klub Anfang des Jahres bis ins Mark erschüttert. Der Stürmer war im Alter von 26 Jahren einem Krebsleiden erlegen.

Auf dem Eis feierte Eders Familie um seine Verlobte Ina an der Seite der anderen Eisbären, Eders frühere Mitspieler hängten das Trikot mit seiner Nummer 22 über den silbernen Meisterpokal. «Heute ist das, was hier passiert ist, für einen passiert: Tobi Eder», sagte Marcel Noebels.