Matwej Mitchkow gelingt an der U18-WM in Texas ein regelrechtes Kunststück. Dem Kommentatoren verschlägt es die Sprache.

U18-WM in den USA

Es läuft zwar noch immer erst die Gruppenphase, aber der Treffer des Turniers ist an der U18-WM in Texas womöglich bereits gefallen. Im Spiel gegen Deutschland dachte sich der Russe Matwej Mitchkow ein spektakuläres «Lacrosse»-Tor aus. Der 16-Jährige legte sich hinter dem Tor die Scheibe flach auf der Stockschaufel zurecht, ehe er den Stock in der Luft zum Tor hin drehte und den Puck im Netz unterbrachte.

Ohnehin waren die Deutschen gegen Mitchkow auf verlorenem Posten. Im 2. Drittel gelang ihm ein lupenreiner Hattrick. Russland siegte am Ende 6:1.

2. Niederlage für die Schweiz

Das Schweizer U18-Team kassierte im 3. Spiel die 2. Niederlage. Die Equipe von Marcel Jenni verlor gegen Titelverteidiger Schweden 1:3. Nach dem Führungstor durch Benjamin Bougro lag für den Underdog eine Überraschung drin, die Skandinavier antworteten jedoch mit 3 Treffern innert 4 Minuten

Zum Abschuss der Gruppenphase folgt mit Kanada ein noch härterer Brocken. Dank dem Sieg gegen Lettland dürften die Schweizer den Sprung in die K.o.-Phase aber bereits geschafft haben.