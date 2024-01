NHL: Seattle setzt sich im Openair-Spiel durch

Die Seattle Kraken haben sich im Outdoor-Spiel der NHL gegen den amtierenden Champion Vegas Golden Knights mit 3:0 durchgesetzt. Vor 47'000 Fans im Baseball-Stadion der Seattle Mariners war neben Goalie Joey Daccord der Finne Eeli Tolvanen mit einem Tor und einem Assist Mann des Spiels. Für Seattle war es der 5. Sieg in Serie, die Golden Knights mussten bereits die 5. Niederlage in den letzten 6 Spielen hinnehmen. Mit Vegas und Seattle bestritten die beiden jüngsten Franchises der NHL die traditionelle «Winter Classic».

Legende: Mit der Space Needle im Hintergrund Outdoor-Spektakel im Baseballstadion in Seattle. Keystone/Lindsey Wasson

PWHL: Der 1. Sieg geht an New York

New York hat das Eröffnungsspiel der Professional Women's Hockey League (PWHL) auswärts gegen Toronto mit 4:0 für sich entschieden. Ella Shelton erzielte in der 11. Minute das erste Tor in der neu gegründeten nordamerikanischen Frauen-Eishockeyliga. Die PWHL besteht in der Premierensaison aus 6 ligaeigenen Teams: Montreal, Toronto, Ottawa, New York, Boston und Minnesota. Bei Boston steht mit Alina Müller die einzige Schweizerin unter Vertrag. Die 25-Jährige wurde im September an 3. Stelle gedraftet.