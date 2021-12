Legende: Jesper Olofsson Langnaus Schwede geht ab nächster Saison für den Liga-Konkurrenten Biel auf Torejagd. Keystone

Trikottausch für Olofsson in der National League

Der EHC Biel vermeldet mit Blick auf die NL-Saison 2022/23 einen gewichtigen Zuzug – und schwächt mit diesem Transfer gleichzeitig den Kantonsrivalen aus dem Emmental empfindlich. Der aktuelle National-League-Topskorer Jesper Olofsson (28) wechselt mit einem 2-Jahres-Vertrag von den SCL Tigers ins Seeland. Der Schwede steht aktuell bei 45 Skorerpunkten (23 Tore / 22 Assists) aus 35 Meisterschaftsspielen. Biels General Manager Martin Steinegger frohlockt: «Jesper Olofsson verfügt über einen herausragenden Schuss, mit welchem er Spiele im Alleingang drehen oder entscheiden kann.»

01:23 Video Archiv: Olofsson skort bei den SCL Tigers am Laufmeter Aus Sport-Clip vom 08.10.2021. abspielen

Hudacek spielt nicht länger für Lugano

Libor Hudacek verlässt Lugano nach nur gut 2 Monaten und wechselt per sofort in die KHL zu Dynamo Minsk. Der slowakische Stürmer einigte sich mit den «Bianconeri» auf die Auflösung seines bis Ende Saison gültigen Vertrags. Trotz guter Statistiken – Hudacek schoss in 10 Spielen 8 Tore – kam der 31-Jährige im Team von Chris McSorley nicht mehr zum Einsatz, seit die übrigen ausländischen Spieler wieder fit sind.

Hughes als zusätzlicher Rückhalt für Genf

Genf-Servette, das noch immer personelle Not auf der Torhüter-Position hat, hat eine weitere Übergangslösung gefunden. Die Calvinstädter können von Fribourg-Gottéron Connor Hughes bis zum 10. Januar ausleihen – mit Option auf Verlängerung. Als Bedingungen des Deals wurde ausgehandelt, dass der 25-Jährige für Genf gegen den NL-Leader nicht auf dem Matchblatt stehen darf und von seinem Arbeitgeber jederzeit zurückbeordert werden kann. Am Donnerstag beim 5:1-Sieg in Zug stand Dominic Nyffeler, eine Leihgabe von Kloten, zwischen den Pfosten der «Adler».

Legende: Auf ihn wartet temporär eine neue Aufgabe in der Romandie Keeper Connor Hughes. Keystone

Bachofner muss 1 Spiel aussetzen

Die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey hat Zugs Jérôme Bachofner eine Spielsperre sowie eine Busse in der Höhe von 1500 Franken auferlegt. Die 25-jährige Offensivkraft büsst mit dieser Strafe für einen Check von hinten im NL-Meisterschaftsspiel gegen Genf-Servette vom Donnerstagabend (1:5). Die Aktion gegen Josh Jooris geschah in der Schlussphase des Matches.

12:46 Video Am Donnerstag: Genf bodigt Meister Zug Aus powerplay vom 23.12.2021. abspielen

Absage bei U20-Nati

Das U20-Weltmeisterschaftsvorbereitungsspiel zwischen der Schweiz und Tschechien, das in der Nacht auf Freitag in Red Deer (CAN) hätte stattfinden sollen, ist unter Berufung auf das Covid-Protokoll abgesagt worden. Details gaben weder WM-Organisator Hockey Canada noch der Schweizer Verband bekannt. Die U20-WM in Kanada beginnt diesen Samstag und endet am 5. Januar.

Ohne Hauptprobe ins WM-Turnier

Vorzeitiges Saisonende für Morant

Johann Morant von den ZSC Lions hat sich nach anhaltenden Beschwerden einer zweiten Operation im Knie unterziehen müssen. Für den 35-Jährigen bedeutet dies das vorzeitige Saisonende. Der Verteidiger zog sich im März 2021 im Training einen Kreuz- und Innenbandriss zu und befand sich nach der ersten Operation lange im Aufbautraining. Da die Beschwerden unter Belastung nicht abgeflacht waren, wurde eine zweite Operation notwendig. Bei den Zürchern besitzt Morant einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.