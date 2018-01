Vom Genickbruch zu Olympia in 16 Monaten

Die Olympischen Spiele in Pyeongchang werden ohne NHL-Spieler über die Bühne gehen. Für Wojtek Wolski geht dadurch ein Traum in Erfüllung.

Wolski kracht in die Bande 0:31 min, vom 12.1.2018

Mitte Oktober 2016 passierte es: Wojtek Wolski rutschte bei einem Zweikampf in der KHL kopfvoran in die Bande und blieb regungslos liegen. Das Publikum in der Halle verstummte. Der heute 31-Jährige musste mit der Bahre vom Eis gebracht werden. Die Diagnose: Genickbruch.

Doch Wolski, der 2004 in der 1. Runde von den Colorado Avalanche gedrafted worden war, erholte sich wieder. Zu Beginn dieser Saison gab er sein KHL-Comeback – und wie.

« Wenn ich das Bild von mir im Spital sehe, muss ich einfach weinen. Es sind vor allem Freudentränen. »

Dank 33 Skorerpunkten in 40 Spielen sprang der Flügel von Magnitogorsk auf den Olympiazug auf. Dies gab der kanadische Verband am Donnerstag bekannt – exakt ein Jahr, nachdem sich Wolski einer weiteren Operation hatte unterziehen müssen.