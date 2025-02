Arosa wird Aufstieg in die Swiss League verwehrt

Legende: Gibt es Ende Saison wieder nur lange Gesichter beim EHC Arosa? Ein möglicher Aufstieg rückt für den Bündner Traditionsklub in weite Ferne. Archivbild Keystone/URS FLUEELER

Traditionsklub Arosa aus der MyHockey-League (dritthöchste Liga) strebt den Aufstieg in die Swiss League an. Bis am Montagabend hätten die Bündner eine unterzeichnete Aufstiegsvereinbarung bei der Lizenzkommission einreichen müssen.

Arosa wollte aber von der Swiss League das Zugeständnis haben, in der Altjahrswoche die «Arosa Ice Classic» durchführen zu können. «Dieses traditionsreiche Hockeyhighlight gegen einen Klub der National League ist für den Verein wirtschaftlich von grosser Bedeutung», schrieb der Klub in einer Medienmitteilung.

Wie die Bündner weiter schrieben, habe der Verband eine Antwort verweigert. Dieser liess am Dienstag nur verlauten: «Arosa hätte mit dem Einzug in den Halbfinal (der Playoffs in der MyHockey-League, Anm. d. Red.) die Promotion antreten können, entschied sich jedoch dagegen, die Vereinbarung mit der Lizenzkommission zu unterzeichnen.»

Somit dürfte es also keinen Aufsteiger aus der MyHockey-League geben, obwohl Arosa gemäss Blick noch immer hoffe, dass es doch noch zu einem Dialog mit dem Verband kommt.