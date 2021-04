Legende: Kann nicht nach Kanada reisen Lara Stalder. imago images/Archiv

Am 6. Mai hätte das WM-Turnier der Frauen in Halifax und Truro (Kanada) beginnen sollen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste die WM, die schon 2020 in Kanada hätte stattfinden sollen, erneut abgesagt werden. Grund dafür ist die verschlechterte Corona-Situation in der kanadischen Provinz Nova Scotia. Diese verunmöglicht die Einreise der teilnehmenden Nationen und die Durchführung des Turniers.

Absage einen Tag vor Abreise der Schweizerinnen

Das Schweizer Frauen-Nationalteam hatte sich intensiv auf die WM vorbereitet und wäre am Donnerstag abgereist. «Diese kurzfristige Absage ist ein sehr, sehr harter Schlag für alle Spielerinnen, den ganzen Staff und uns als Verband», sagt Lars Weibel, Director National Teams.

Gemäss Information des Internationalen Eishockey-Weltverbands IIHF soll nun versucht werden, Ersatzdaten für die WM im kommenden Sommer zu finden.