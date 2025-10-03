Vor wenigen Tagen hat Finn Bichsel beim EHC Olten einen Profi-Vertrag unterschrieben. Seine Brüder haben es vorgemacht.

Bei Olten: Jetzt ist auch der Jüngste der Gebrüder Bichsel Profi

Lian Bichsel ist ein bekannter Name im Schweizer Eishockey. Der 21-jährige Oltener wurde 2022 im NHL-Draft in der 1. Runde gezogen und bestritt in der abgelaufenen Saison als Verteidiger über 50 Partien für die Dallas Stars in der besten Liga der Welt.

Auch der 2 Jahre ältere Joel Bichsel ist Profi. Seit 2024 läuft der ehemalige YB-Junior für den 1. FC Saarbrücken in der 3. Fussball-Bundesliga auf und ist in der Innenverteidigung gesetzt. Nach 9 Spieltagen befinden sich die Saarländer auf Aufstiegskurs.

Seit wenigen Tagen kann sich nun auch der Jüngste der Gebrüder Bichsel Profisportler nennen. Finn Bichsel hat einen Vertrag bei seinem Jugendklub EHC Olten in der Swiss League unterschrieben.

Alles musste schnell gehen

Diese Chance kam für den 18-Jährigen ziemlich unverhofft. Weil die Oltener von Verletzungssorgen geplagt werden, wurde Finn Bichsel am 20. September vom Bieler Nachwuchs zu den «Powermäusen» geholt. «Am Freitag bekam ich einen Telefonanruf und am Samstag sass ich schon bei der Mannschaft in der Garderobe. Alles ging mega schnell», erzählt Finn Bichsel.

Der Teenager machte seine Sache so gut, dass ihm Olten sogleich einen Vertrag anbot. Und so können sich seit einigen Tagen alle 3 Bichsel-Brüder Profi nennen. Etwas, was es in der Sportwelt nicht allzu häufig gibt.

Weshalb Finn Bichsel und Co. das Sportler-Gen von den Eltern in die Wiege gelegt bekamen und wie sich Finn Bichsel seine sportliche Zukunft vorstellt, erfahren Sie im Audio-Beitrag.