Legende: Die einzige Torschützin in Spiel 4 Cindy Joray vom SC Bern gegen Christine Deaudelin (ZSC, links). Freshfocus/Claudio Thoma

Die ZSC Lions konnten den ersten Matchpuck zum dritten Meistertitel in Folge bei den Frauen nicht nutzen. Im heimischen Stadion unterlagen sie dem Qualifikationssieger Bern 0:1.

Die vorentscheidende Szene ereignete sich bereits in der 3. Minute: Cindy Joray brachte die Bernerinnen mit ihrem ersten Treffer in den Playoffs in Führung, die bis zum Schluss Bestand haben sollte.

Finalissima am Sonntag

In der Neuauflage des letztjährigen Finals, als die Frauen des SC Bern noch als Bomo Thun antraten, kommt es damit in der Best-of-5-Serie erneut zu einem entscheidenden fünften Spiel. Die Finalissima steigt bereits am Sonntag um 13:00 Uhr in der Berner PostFinance Arena.