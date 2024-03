Die ZSC Lions schlagen den SCB in der Finalissima der Women's League mit 3:0 und holen den 3. Meistertitel in Serie.

Der Schweizer Meister im Frauen-Eishockey kommt zum dritten Mal in Folge aus Zürich. Nach Finalsiegen gegen Lugano (2022) und Thun (2023) behielten die ZSC Lions auch im Endspiel gegen den SC Bern das bessere Ende für sich. Im alles entscheidenden fünften Spiel der Best-of-5-Serie schlugen die Zürcherinnen den Qualifikationssieger mit 3:0 und entschieden die Serie mit 3:2 für sich.

Die Partie vor 1891 Zuschauern in der Berner Postfinance-Arena endete wie die 4 Finalspiele zuvor mit einem Auswärtssieg. Vanessa Schäfer brachte die Gäste aus Zürich mit ihrem ersten Tor in den Playoffs schon in der 4. Minute in Führung. 13 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels erhöhte Dominique Scheurer auf 2:0.

Die Hoffnungen auf eine Berner Wende machten die Lions spätestens in der 45. Minute endgültig zunichte, als Lisa Rüedi in Überzahl auf 3:0 stellte. Dank dem klarsten Sieg in dieser Serie – die bisherigen Partien hatten alle mit einem Tor Unterschied geendet – machten die Lions den 12. Titel der Klubgeschichte perfekt.