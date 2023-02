Zum dritten Mal in dieser Saison tritt die Schweiz bei der Euro Hockey Tour an. Es gilt, eine Scharte auszuwetzen.

Legende: Bei den «Grossen» lief er noch nicht im Nati-Trikot auf Lian Bichsel. imago images/Bildbyran

Darum geht's

Seit dieser Saison ist die Schweiz Fixstarterin in der 4 Teams umfassenden Euro Hockey Tour. Nachdem man im November in Finnland eine gute Figur gemacht und Platz 2 belegt hatte, gab es im Dezember am Heimturnier in Freiburg nur Niederlagen gegen die Hockey-Grössen Schweden, Finnland und Tschechien. In Schweden findet nun das 3. Mini-Turnier statt. Unmittelbar vor der WM im Mai ist dann Tschechien letzter Gastgeber.

Die Termine

Bevor das Schweizer Team nach Schweden disloziert, spielt es am Donnerstag in Zürich gegen Olympiasieger und Weltmeister Finnland. Danach geht es am Samstag gegen Schweden und am Sonntag gegen Tschechien.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Auf SRF verpassen Sie kein einziges der 6 Spiele. Folgende Termine der Euro Hockey Tour sollten Sie sich rot im Kalender anstreichen: Donnerstag, 18:55 Uhr: Schweden - Tschechien (SRF Sport App)

Donnerstag, 20:00 Uhr: Schweiz - Finnland (SRF zwei und SRF Sport App)

- Finnland (SRF zwei und SRF Sport App) Samstag, 11:55 Uhr: Tschechien - Finnland (SRF Sport App)

Samstag, 15:50 Uhr: Schweiz - Schweden (SRF zwei und SRF Sport App)

- Schweden (SRF zwei und SRF Sport App) Sonntag, 11:45 Uhr: Schweiz - Tschechien (SRF info und SRF Sport App)

- Tschechien (SRF info und SRF Sport App) Sonntag, 15:55 Uhr: Schweden - Finnland (SRF Sport App)

Die Ausgangslage

«Wir haben bereits zu Beginn der Saison geplant, dass wir im Februar mit einem etwas jüngeren Kader antreten. Wir wollen diese Spieler auf höchstem internationalem Niveau Erfahrungen sammeln lassen», sagte Nati-Trainer Patrick Fischer zu seiner Selektion, in der erstmals Erstrunden-NHL-Draft Lian Bichsel (Leksands) sowie Nathan Vouardoux (Rapperswil) und Simon Knak (HCD) figurieren.

Delémont ersetzt Karrer Box aufklappen Box zuklappen Für den verletzten Genfer Verteidiger Roger Karrer hat Trainer Patrick Fischer den Bieler Noah Delémont nachnominiert. Das komplette Aufgebot im Überblick: Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Melvin Nyffeler (SC Rapperswil-Jona Lakers), Ludovic Waeber (ZSC Lions) Verteidiger (8): David Aebischer (SCRJ Lakers), Lian Bichsel (Leksands IF / SWE), Noah Delémont (EHC Biel-Bienne), Michael Fora (HC Davos), Lukas Frick (Lausanne HC), Tobias Geisser (EV Zug), Mirco Müller (HC Lugano), Nathan Vouardoux (SC Rapperswil-Jona Lakers) Stürmer (14): Thierry Bader (SC Bern), Nando Eggenberger (SC Rapperswil-Jona Lakers), Fabrice Herzog (EV Zug), Luca Hischier (EHC Biel-Bienne), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Mike Künzle (EHC Biel-Bienne), Dario Meyer (EHC Kloten), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Willy Riedi (ZSC Lions), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (EV Zug), Calvin Thürkauf (HC Lugano), Yannick Zehnder (EV Zug)