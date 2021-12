Chinas Nationalteam darf an Olympia-Turnier teilnehmen

Legende: Gute Nachrichten für die Chinesen Ihre Eishockey-Equipe hat grünes Licht für das Olympia-Turnier erhalten. Reuters

China wird bei den kommenden Olympischen Winterspielen in Peking am Eishockeyturnier der Männer teilnehmen. Dies hat die Internationale Eishockey-Föderation IIHF am Dienstag bestätigt. Zuvor hatten Zweifel bestanden über die Konkurrenzfähigkeit der chinesischen Auswahl. «Einem Team zuzusehen, das 0:15 geschlagen wird, ist für niemanden gut. Nicht für China und nicht fürs Eishockey», hatte Verbandspräsident Luc Tardif Ende September gegenüber AFP erklärt.

Bichsel mit Premieren-Tor

Die Viertelfinals der Champions Hockey League gehen zwar ohne Klubs aus der National League über die Bühne. Mit Lian Bichsel hat aber nach wie vor ein Schweizer die Chance, die Trophäe im europäischen Klub-Wettbewerb zu gewinnen. Das 17-jährige Nachwuchstalent steht seit dieser Saison in Schweden bei Leksands unter Vertrag und kommt dort regelmässig mit dem Fanionteam zum Einsatz. Am Dienstag gelang Bichsel im Viertelfinal-Hinspiel zuhause gegen den Titelverteidiger Frölunda Göteborg sein erstes Profitor. Der Verteidiger traf kurz vor dem Ende des Startdrittels zum zwischenzeitlichen 2:2. Am Ende setzte sich Frölunda 5:2 durch.