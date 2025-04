Die Schweizerinnen unterliegen an der WM in Budweis (CZE) auch in ihrer 2. Begegnung.

Dem 0:3 gegen Tschechien folgt ein 0:4 gegen Rekordweltmeister Kanada.

Nach 27 Minuten heisst es erst 0:1, nach 30 Minuten steht das Schlussergebnis jedoch bereits fest.

Seit dem Moduswechsel zur WM 2019 traf die Schweiz an der Frauen-WM 8 Mal auf Kanada und verlor 8 Mal. Im Schnitt gingen die Spiele mit 4,5 Toren Unterschied zugunsten der «Ahornblätter» aus. Von einem 0:3 im letzten Jahr bis zu einem 1:8 im Halbfinal 2022 war so ziemlich jedes Resultat einmal dabei.

So passt das 0:4 in Budweis gut in diese Reihe und spiegelt die Kräfteverhältnisse dieser beiden Teams adäquat wider. Den Schweizerinnen gelang ein erfreuliches Spiel – vor allem zu Beginn. In den ersten 27 Minuten hatte die Equipe von Coach Colin Muller einige wirklich gute Phasen. Teilweise schnürten die Schweizerinnen den Favoriten in dessen Zone ein. Auch durch das 0:1 in der 13. Minute liessen sie sich nicht aus dem Konzept bringen.

3 Gegentore binnen 151 Sekunden

Das 0:2 in der 28. Minute, als Captain Lara Stalder auf der Strafbank sass, läutete dann aber eine kritische Periode ein. 112 Sekunden später fiel das 0:3, weitere 40 Sekunden danach das 0:4. In dieser Phase musste man mit einer Packung rechnen, zumal die Kanadierinnen weiter pushten. Doch Torhüterin Andrea Brändli verhinderte Schlimmeres. Zwischen der 24. und 39. Minute verzeichnete die Schweiz keinen einzigen Torschuss.

Im Schlussdrittel blieb Kanada dominant. War die Schweiz im Startabschnitt zu 12 Abschlüssen gekommen, waren es danach noch 3 respektive 2. Am Ende lautete das Schussverhältnis 17:40. Trotzdem wäre es den Schweizerinnen zu gönnen gewesen, wenn der Ehrentreffer gefallen wäre. Doch Ann-Renée Desbiens kam zu ihrem Shutout.

Wenig fehlt zum Schweizer Tor

Die besten Möglichkeiten hatten die Schweizerinnen jeweils in den Startsekunden der 3 Drittel gehabt. Stalder nach 16 Sekunden im 1. Abschnitt, Alina Müller nach 13 Sekunden im 2. Drittel und erneut Müller nach 17 Sekunden im Schlussabschnitt vergaben jeweils Topchancen.

So geht es weiter

Der 3. Match der Schweizerinnen steht am Montag auf dem Programm. Um 15:00 Uhr treffen sie auf Finnland, SRF überträgt auch diese Partie live. Zum Vorrundenabschluss am Dienstag um 19:00 Uhr heisst der Gegner dann USA.

Resultate