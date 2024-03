Legende: Ihm gefiel, was er zu sehen bekam Colin Muller, der Cheftrainer der Schweizerinnen. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller (Archiv)

Mit einem gelungenen Auftritt gegen die Schwedinnen konnten sich die Schweizerinnen in Übersee in WM-Form spielen. Gegen die «Tre Kronor»-Auswahl resultierte ein nie gefährdeter 5:2-Sieg. Dennoch darf der Test nicht überbewertet werden, gehört Schweden doch nicht zu den globalen Top 5 im Frauen-Eishockey.

In der Nacht auf Dienstag (Schweizer Zeit) erhält das Team von Headcoach Colin Muller die nächste Gelegenheit, um weiteren Schwung zu holen. Dann wartet die WM-Generalprobe gegen Deutschland.

Ab 3. April gilt es Ernst

Die 26. Weltmeisterschaften mit den Top-Divisionen (10 Teams) finden vom 3. bis 14. April in Utica im US-Bundesstaat New York statt. Die Schweiz gehört der höher dotierten Gruppe A an und trifft in der Vorrunde der Reihe nach auf den Turniergastgeber USA, Kanada, Finnland sowie Tschechien. Sämtliche Spiele der Nati gibt es live bei SRF zu sehen.