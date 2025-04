Die Schweizer Frauen-Nati verliert an der WM in Tschechien auch das 3. Gruppenspiel.

Das Team von Trainer Colin Muller muss sich Finnland in Budweis 1:2 geschlagen geben.

Im Viertelfinal dürften die Schweizerinnen am Donnerstag auf Tschechien treffen.

Die Schweizer Eishockey-Nati hat an der WM im tschechischen Budweis auch das 3. Spiel der Gruppe A verloren. Trotz einer engagierten Leistung musste sich das Team von Trainer Colin Muller Finnland mit 1:2 geschlagen geben. Damit steht bereits vor dem abschliessenden Spiel gegen die USA fest, dass die Schweizerinnen die Gruppenphase auf dem 5. und letzten Platz beenden werden.

Im Viertelfinal am Donnerstag treffen sie aller Voraussicht nach auf Tschechien. Die aktuell vierplatzierten Gastgeberinnen fordern am Montagabend Kanada. Zum WM-Auftakt hatte die Nati gegen die Tschechinnen 0:3 verloren.

Verpasste Chancen im Startdrittel

Gegen die Finninnen war die Schweiz, die auf die angeschlagene Lara Stalder verzichten musste, nahe an einem Erfolgserlebnis. Sie schossen öfter auf das Tor (28:22) und durften bis ganz am Schluss auf den Ausgleich und damit auf eine Verlängerung hoffen. Trotz einer 6. Feldspielerin wollte das 2:2 aber nicht mehr gelingen.

Die Nati hatte es im Startdrittel verpasst, der Partie eine andere Richtung zu geben. Gleich 3 Mal durfte sie in Überzahl spielen. Trotz einiger Chancen schaute dabei aber nichts Zählbares heraus. Ganz im Gegenteil: In der 13. Minute entwischte Ronja Savolainen kurz nach einer grossen Schweizer Möglichkeit und bezwang Torhüterin Saskia Maurer abgeklärt zur 1:0-Führung.

Müller bringt Hoffnung zurück

Im Mitteldrittel konnten die favorisierten Finninnen durch Michelle Karvinen in der 28. Minute auf 2:0 erhöhen. Die Schweizer Antwort folgte aber nur wenig später. Nach einem finnischen Fehler kam Alina Müller an die Scheibe. Die Spielerin aus der nordamerikanischen Profi-Liga PWHL fackelte nicht lange und schoss in der 30. Minute zum 1:2 ein. Es war das 1. Tor der Schweiz an dieser WM. Trotz guter Möglichkeiten sollte es aber das einzige Tor der Nati bleiben.

So geht es weiter

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft sie am Dienstag auf Tabellenführer USA. Die Partie sehen Sie ab 19:05 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Resultate