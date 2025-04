Die Schweizerinnen unterliegen den USA im letzten Vorrundenspiel an der WM in Budweis (CZE) klar mit 0:5.

Die favorisierten US-Amerikanerinnen sind von Anfang an dominant und entschieden die Partie nach 15 Minuten.

Im Viertelfinal treffen die Schweizerinnen am Donnerstag auf Tschechien.

Die Schweizer Eishockey-Nati hat an der WM in Budweis auch das letzte Gruppenspiel verloren. Gegen die übermächtigen US-Amerikanerinnen setzte es ein 0:5 ab. Mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 1:14 belegen die Schweizerinnen damit den letzten Platz in der besseren Gruppe A, die Viertelfinal-Qualifikation war wegen des Modus aber schon vor Turnierbeginn klar.

Gegen die USA hielten die Schweizerinnen knapp 12 Minuten dagegen, dann brach der Bann. Tessa Janecke schoss die Favoritinnen im Powerplay aus kurzer Distanz nach einem Abpraller in Führung. Danach trafen Kendall Coyne Schofield und erneut Janecke, innert nicht einmal vier Minuten stand es 3:0. So war die Partie bereits nach einer guten Viertelstunde entschieden.

Defensiv solid

Im 2. Drittel hielt die Nati dann besser mit, auch wenn die USA dominant blieben. Erst 0,2 Sekunden vor Drittelsende fiel das nächste Tor. Caroline Harvey bezwang Goalie Andrea Brändli mit einem schönen Abschluss.

Auch im letzten Drittel verteidigten die Schweizerinnen solidarisch und überstanden auch zwei Boxplay-Situationen. Ein Unentschieden zumindest im letzten Durchgang schaute aber nicht heraus. Coyne Schofield stellte mit ihrem zweiten Treffer den 5:0-Schlussstand her.

Nur 6 Abschlüsse

Ein offensives Highlight aus Schweizer Sicht blieb aus. Nur 6 Abschlüsse brachten die Nati-Akteurinnen zu Stande, ein Tor gelang ihnen zum dritten Mal an diesem Turnier nicht. Alina Müller bleibt mit ihrem Treffer gegen Finnland die einzige Schweizer Torschützin an dieser WM. Das Schuss-Verhältnis von 6:54 sprach am Ende der Partie eine klare Sprache.

Viertelfinal-Duell mit den Gastgeberinnen

Trotz vier Niederlagen in der Gruppenphase geht die WM für die Schweizerinnen weiter. Am Donnerstag steht der Viertelfinal gegen Gastgeber Tschechien an. Zum Auftakt ins Turnier hatte sich die Nati mit 0:3 geschlagen geben müssen. Nun gilt es ernst, mit einem Sieg sind die Medaillen plötzlich wieder zum Greifen nah. Die Partie gibt's am Donnerstag ab 17:00 Uhr live bei SRF zu sehen.

Resultate