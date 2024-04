Die Schweizer Eishockey-Nati verliert auch das dritte Spiel an der Weltmeisterschaft in den USA.

Beim 2:5 gegen Finnland erzielen die Schweizerinnen zumindest ihre ersten Tore des Turniers.

Bereits nach 42 Sekunden bringt Petra Nieminen die Finninnen in Führung.

So hatten sich die Schweizerinnen den Start in ihre dritte WM-Partie sicher nicht vorgestellt. Bereits nach 42 Sekunden profitierte Petra Nieminen von einem ungenügenden Klärungsversuch von Laura Zimmermann und versorgte die Scheibe im leeren Tor. Das 1:0 für die Finninnen, die in der Weltrangliste zwar hinter der Schweiz liegen, trotzdem aber klar favorisiert in die Partie gingen.

00:41 Video Finninnen jubeln schon nach 42 Sekunden Aus Sport-Clip vom 08.04.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Trotz des frühen Rückschlags blieben die Schweizerinnen im Anschluss dran und kämpften sich zurück in die Partie. Mit Erfolg: Lara Stalder erzielte nach 15 Minuten das erste WM-Tor der Nati in diesem Jahr. Die Stürmerin des EV Zug lenkte einen Schuss noch so ab, dass er unter dem Handschuh der finnischen Torfrau durchrutschte.

00:44 Video Stalder lenkt zum Ausgleich ab Aus Sport-Clip vom 08.04.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Fehler im Mitteldrittel

Die Schweizer Freude währte allerdings nur kurz. Nach einer Strafe gegen Annic Büchi erzielte Ronja Savolainen noch vor Ablauf des 1. Drittels die erneute finnische Führung.

00:41 Video Finnland geht 8 Sekunden vor der Pause wieder in Front Aus Sport-Clip vom 08.04.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Im Mitteldrittel spielten die Nordländerinnen dann ihre Qualitäten aus. Sanni Vanhanen und Susanna Tapani sorgten mit zwei weiteren Treffern (25./34.) für eine komfortable 4:1-Führung vor dem letzten Spielabschnitt.

Stalder verpasst den Anschluss

Die Schweizerinnen gaben sich aber nicht auf. Stalder vergab zwei gute Möglichkeiten, um die Schweiz wieder heranzubringen. Sinja Leemann machte es rund 10 Minuten vor Spielschluss besser und verwertete allein vor Sanni Ahola zum 2:4 – näher kamen die Schweizerinnen allerdings nicht mehr heran. Stattdessen machte die überragende Jenni Hiirikoski mit dem 5:2 alles klar.



00:47 Video Leemann verkürzt auf 2:4 Aus Sport-Clip vom 08.04.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Deutschland mit Gruppensieg Box aufklappen Box zuklappen Die deutschen Eishockey-Frauen haben sich vorzeitig den Sieg in der schwächer besetzten Gruppe B gesichert und das Ziel Viertelfinal locker erreicht. Gegen Schweden setzte sie sich mit 1:0 durch und feierten den 3. Sieg im 3. Spiel. Als Sieger der Gruppe B bekommt es Deutschland im Viertelfinal mit dem 3. aus der Gruppe A.

Damit bleiben die Schweizerinnen an dieser WM ohne Punkt – als einziges Team. Die Viertelfinal-Qualifikation hat die Nati dank des Modus trotzdem auf sicher. Aller Voraussicht nach wird der Gegner in der Runde der letzten 8 erneut Finnland sein.

So geht es weiter

Auf die Schweizerinnen wartet am Dienstag das letzte WM-Gruppenspiel. Das Duell mit Tschechien sehen Sie ab 21 Uhr live auf SRF zwei.