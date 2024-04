Nach vier «Testspielen» in der WM-Gruppenphase gilt es für die Schweizer Eishockey-Nati am Donnerstagnachmittag im Viertelfinal endlich ernst.

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen hat an der WM im US-amerikanischen Utica zwar alle vier Gruppenspiele verloren. Dank des Modus ist die Equipe von Trainer Colin Muller dennoch für die Viertelfinals qualifiziert.

Dort bietet sich gegen Finnland die Chance, das wenig schmeichelhafte Torverhältnis aus der Gruppenphase von 3:18 als Nichtigkeit abzutun. Dafür ist aber eine Steigerung gefordert.

Gegen die Nordländerinnen musste die Nati bereits in der dritten Partie der Vorrunde ran. Es resultierte eine 2:5-Niederlage. Bereits nach 42 Sekunden war die Schweiz einem Rückstand hinterhergelaufen.

02:37 Video Archiv: So ging das erste Duell mit Finnland aus Aus Sport-Clip vom 08.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 37 Sekunden.

Von Anfang an hellwach

Für Captain Lara Stalder ist der Auftakt ins erneute Duell darum diesmal umso wichtiger: «Wir müssen einen guten Start erwischen und den Gegnerinnen nichts herschenken. Finnland ist ein Momentum-Team, das gefährlich ist, wenn es in einen Flow kommt. Das müssen wir verhindern.»

Dem pflichtet Coach Muller zu: «Wir müssen konzentriert beginnen und die Partie so lange wie möglich ausgeglichen gestalten.»

00:37 Video Stalder: «Wichtig ist ein guter Start» Aus Sport-Clip vom 11.04.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Vorne schwungvoll, hinten körperbetont

Und wie will man vorne reüssieren? Über das Tempo, so der 60-Jährige: «Wenn wir den Gegner mit schnellem Spiel unter Druck setzen, sind wir gut.» Zudem sei essenziell, dass die Equipe an ihre eigenen Fähigkeiten glaube.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den WM-Viertelfinal zwischen der Schweiz und Finnland am Donnerstag ab 15:55 Uhr live auf SRF zwei.

In der Defensive sieht Muller eine gewisse Aggressivität als Schlüssel zum Erfolg. «Wir haben in den letzten Spielen zu wenig hart gespielt, zu wenig gekämpft. Wir müssen mehr mit dem Körper arbeiten.»