Legende: Was liegt gegen die Gastgeberinnen drin? In Kloten gab es eine knappe, in Södertälje eine klare Niederlage. Nun misst sich die Nati in Tampere erneut mit Finnland. Keystone/EPA/Fredrik Sandberg

In Tampere kommt es zur 3. und für dieses Jahr letzten Ausgabe der neugeschaffenen Women's Euro Hockey Tour. Während die Turniere in Kloten und Södertälje als 4-Nationen-Events durchgeführt wurden, kommt der Anlass in Finnland in neuem Gewand daher. Mit den Gästen aus den USA und Kanada duellieren sich die Teams erst in 2 Dreiergruppen, dann folgen anhand der Klassierungen die Rangierungsspiele.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Spiele der Schweizer Frauen-Nati am Turnier in Tampere können Sie live bei SRF und in der SRF Sport App mitverfolgen: Donnerstag, 13:50 Uhr: USA - Schweiz im Livestream auf srf.ch/sport

USA - Schweiz im Livestream auf srf.ch/sport Freitag, 17:50 Uhr: Schweiz - Finnland im Livestream auf srf.ch/sport

Schweiz - Finnland im Livestream auf srf.ch/sport Samstag/Sonntag: Klassierungsspiele – Ansetzung und Gegnerinnen noch offen

Die Schweiz, die erst auf die US-Equipe und dann Finnland trifft, hat im Kampf um den insgesamt 2. Sieg (in Kloten schlug man Tschechien) mit namhaften Absenzen zu kämpfen. So muss Superstar Alina Müller ihr Comeback nach einer Hüftverletzung abermals vertagen. Die Boston-Stürmerin trug das Nati-Trikot zuletzt an der WM im April. Mit den Fleet kam Müller in den ersten beiden Saisonpartien zum Zug, im 3. Spiel fehlte sie wieder. Zudem fallen die Zugerinnen Ivana Wey und Noemi Ryhner aus.

Das Nati-Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Torhüterinnen (2): Andrea Brändli (MoDo Hockey / SWE), Saskia Maurer (SC Bern) Verteidigerinnen (9): Alizée Aymon (SC Bern), Alessia Baechler (HC Davos), Annic Büchi (EV Zug), Lara Christen (SC Bern), Alena Lynn Rossel (SC Bern), Shannon Sigrist (GCK/ZSC Lions), Lucie Tenenbaum (HC Davos), Nicole Vallario (University of St. Thomas / USA), Stefanie Wetli (HC Davos) Stürmerinnen (11): Leoni Balzer (HC Davos), Rahel Enzler (EV Zug), Mara Frey (GCK/ZSC Lions), Emma Ingold (SC Bern), Sinja Leemann (GCK/ZSC Lions), Lena Marie Lutz (EV Zug), Alina Marti (GCK/ZSC Lions), Kaleigh Quennec (SC Bern), Lisa Rüedi (GCK/ZSC Lions), Vanessa Schaefer (University of British Columbia / CAN), Laura Zimmermann (St. Cloud University / USA)

Im letzten Direktduell mit den USA an der WM 2024 unterlag die Nati nach torlosem Startdrittel 0:4. Auch in Tampere ist die Schweiz in ihrer Gruppe zweifellos der Underdog.