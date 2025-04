Legende: Greifen nach dem 14. WM-Gold Die Kanadierinnen nach dem 8:1 über Finnland. imago images/CTK Photo

Die USA (2:1 vs. Tschechien) und Kanada (8:1 vs. Finnland) stehen im Final der Frauen-WM im tschechischen Budweis.

An der 24. WM lautet die Final-Affiche zum 23. Mal USA gegen Kanada.

Die Schweizerinnen schliessen die WM dank einem Sieg gegen Schweden auf Rang 5 ab.

Zwischenzeitlich lag in Budweis (CZE) im ersten WM-Halbfinal zwischen den USA und Tschechien eine Sensation in der Luft. Die Gastgeberinnen waren in der 16. Minute gegen die 10-fachen Weltmeisterinnen aus den USA in Führung gegangen. Die Favoritinnen setzten sich aber dank eines Treffers im Mitteldrittel (29.) und im Schlussdrittel (49.) denkbar knapp, aber dennoch standesgemäss mit 2:1 durch.

Auch im anderen Halbfinal ging der Aussenseiter in Führung. Bereits in der 1. Minute führte Finnland gegen Kanada. Danach drehten die Kanadierinnen aber auf. Zwei Tore im Startdrittel sorgten für eine 2:1-Pausenführung nach 20 Minuten. Mit einem imposanten Zwischensprint zum Ende des Mitteldrittels mit 4 Toren binnen 2 Minuten enteilte Kanada auf 6:1.

Zwei dieser Treffer gingen auf das Konto von Daryl Watts. Die Stürmerin der Toronto Sceptres stand nach nur einer Minute im Schlussdrittel wieder im Mittelpunkt, allerdings nicht wie gewünscht. Denn sie wurde wegen eines Checks gegen den Kopf vom Spiel ausgeschlossen. Finnland konnte daraus kein Kapital schlagen, am Ende hiess es 8:1 für Kanada.

Immer wieder USA – Kanada

So lautet der Final auch in diesem Jahr USA gegen Kanada. Die laufende ist die 24. Ausgabe der Eishockey-WM der Frauen. Zum 23. Mal begegnen sich die USA und Kanada im Endspiel. Während die US-Amerikanerinnen nach dem 11. Weltmeistertitel greifen, besteht für die amtierenden Weltmeisterinnen aus Kanada die Möglichkeit, den 14. Titel einzutüten.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Final der Eishockey-WM der Frauen zwischen den USA und Kanada können Sie am Sonntag, 20.4., ab 18:05 Uhr live verfolgen.

Eishockey WM, Frauen