ZSC Lions schaffen das Break in Bern

Legende: Erzielte den entscheidenden Treffer Lions-Stürmerin Sinja Leemann. Freshfocus/Claudio De Capitani

Den ZSC Lions ist der Auftakt in den Playoff-Final der Women's League ideal geglückt. Die Titelverteidigerinnen setzten sich auswärts bei Qualifikationssieger SC Bern mit 3:2 nach Verlängerung durch und gingen in der Best-of-5-Serie 1:0 in Führung.

Die Bernerinnen gingen durch Maija Otamo zweimal in Führung. Topskorerin Estelle Duvin leistete bei beiden Treffern die Vorarbeit. Die Zürcherinnen konnten durch Sara Bachmann und Renée Ariana Lendi jeweils ausgleichen. In der Verlängerung avancierte Sinja Leemann mit ihrem Treffer in der 65. Minute zur Matchwinnerin für die Lions.

Spiel 2 der Final-Serie findet bereits am Sonntag in Zürich statt.