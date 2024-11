Legende: Kann die Nati in Schweden nicht unterstützen Lara Stalder. Keystone/Manuel Geisser

Frauen-Nati in Schweden ohne Stalder

Lara Stalder wird die Nati in Schweden nicht mehr unterstützen können. Die 30-jährige Stürmerin des EVZ und Captain der Schweizerinnen hatte sich im Training eine Hirnerschütterung zugezogen und bereits die Partie gegen Finnland am Donnerstag verpasst. Nun ist Stalder zurück in die Schweiz gereist.

Heldner verpasst Euro Hockey Tour

Auch im Team der Männer gibt es einen Ausfall zu beklagen. Fabian Heldner hat eine Oberkörper-Verletzung erlitten und wird an der Euro Hockey Tour, welche in dieser Woche in Helsinki stattfindet, nicht mittun können. Der Verteidiger des Lausanne HC kehrt für weitere medizinische Abklärungen vorzeitig in die Schweiz zurück.