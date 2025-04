Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen hat die Vorbereitung auf die WM in Tschechien mit einem Sieg abgeschlossen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In Pisek setzte sich das Team von Trainer Colin Muller gegen Schweden 5:4 nach Verlängerung durch. Drei Tage nach der knappen Niederlage gegen Deutschland (2:3 n.V.) sah es auch im Duell mit den Skandinavierinnen zunächst nicht nach einem Schweizer Erfolgserlebnis aus.

Die Schweizerinnen lagen nach 40 Minuten 1:4 zurück, ehe sie im Schlussdrittel zur Aufholjagd ansetzten und durch Tore von Alina Müller, Laura Zimmermann und Sinja Leemann eine Verlängerung erzwangen. In dieser schoss Alina Marti die Schweiz zum Sieg. Die Weltmeisterschaft in Ceske Budejovice beginnt am Mittwoch. Die Schweiz startet gegen Gastgeber Tschechien ins Turnier.