Alina Müller hat in einem dramatischen 4. Final-Spiel in der Profiliga PWHL den bislang wertvollsten Treffer ihrer Karriere erzielt.

Tor in der 99. Minute

Die 26-jährige Schweizerin schoss Boston im 4. Playoff-Finalspiel der nordamerikanischen PWHL zum 1:0-Overtime-Sieg über Minnesota. Damit steht es in der Best-of-5-Serie 2:2.

Die Zürcherin brach den Bann erst in der 2. Verlängerung nach insgesamt 98:36 Spielminuten. Davor hatten die Spielerinnen Minnesotas bereits über den vermeintlichen Meistertitel gejubelt. Der Treffer von Sophie Jaques wurde aber wegen Goalie-Behinderung aberkannt.

«Nach dem aberkannten Treffer wusste ich, dass wir es schaffen werden», so Müller nach dem Spiel. «Es ist unglaublich, ich liebe jede einzelne Mitspielerin. Wir haben so viele grosse Charaktere im Team.»

Müller: «Wir haben so viele grosse Charaktere im Team»

Zweiter Playoff-Treffer

Müller hatte schon im 3. Finalspiel getroffen, nachdem sie in den vorherigen Playoff-Partien ohne Torerfolg geblieben war. Das entscheidende 5. Finalspiel findet in der Nacht auf Donnerstag in Boston statt. Und die Schweizerin gibt sich siegessicher: «Wir werden die Serie zuhause entscheiden.»