Die Schweiz ist erfolgreich in die zweite Saison der Euro Hockey Tour gestartet. Beim Heimturnier in Kloten kam die Equipe von Trainer Colin Muller gegen Schweden zu einem deutlichen 4:0. Die Schweizer Tore erzielten Alina Müller sowie im Schlussdrittel Alina Marti, Rahel Enzler und Laura Zimmermann (ins leere Tor).

Damit lancieren die Schweizerinnen die Olympia-Saison mit einer Premiere: Zuvor war ihnen in der vor einem Jahr eingeführten Turnier-Serie in zwölf Partien kein einziger Sieg nach 60 Minuten gelungen. Nur einmal waren sie bislang als Siegerinnen vom Eis gegangen: Vor gut einem Jahr ebenfalls im Klotener Schluefweg mit einem 2:1-Erfolg nach Verlängerung gegen die Tschechinnen.

Legende: Hat die Nase vorn Lara Stalder im Duell mit der Schwedin Ebba Hedqvist. Keystone/Manuel Geisser

Die Osteuropäerinnen, die zum Auftakt Finnland 2:5 unterlagen, sind am Freitagabend (19:00 Uhr) der zweite Schweizer Gegner am Heimturnier.

Frauen-Testspiele