Die Spiele der Schweizer Frauen-Nati am Turnier der Women's Euro Hockey Tour in Kloten können Sie live bei SRF und in der SRF Sport App mitverfolgen:

Donnerstag, 29.8., 18:50 Uhr: Schweiz - Schweden im Livestream auf srf.ch/sport

Schweiz - Schweden im Livestream auf srf.ch/sport Freitag, 30.8., 18:50 Uhr: Schweiz - Tschechien auf SRF info

Schweiz - Tschechien auf SRF info Samstag, 31.8., 17:00 Uhr: Schweiz - Finnland im Livestream auf srf.ch/sport