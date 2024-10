Am vergangenen Sonntag spielten sich in der Zuger Eishalle ungewohnte Szenen ab. Die Frauen des EV Zug mussten nach der Schlusssirene für einmal ihren Gegnerinnen gratulieren: Fribourg-Gottéron gewann 2:1 und beendete damit die beeindruckende Serie von 30 Zuger Meisterschaftssiegen in Folge.

Bei den Zentralschweizerinnen, die auf diese Saison hin in die höchste Liga aufgestiegen sind, herrscht deswegen aber keine Panik. «Wir geben dieser Niederlage nicht so grosses Gewicht. Wir sehen sie eher als Chance, wieder mehr an den Details zu feilen», sagt Trainerin Daniela Diaz.

«Macht Spass, so gefordert zu werden»

Diese Feinjustierung war in der letzten Spielzeit nicht nötig, Zug dominierte von A bis Z und wies ein Torverhältnis von 317:7 (!) auf. Nun werden die Zugerinnen richtig auf die Probe gestellt. Etwas, das Diaz begrüsst: «Es macht riesig Spass, so gefordert zu werden. Und das in jedem Spiel», so die 42-Jährige.

Mit 14 Zählern aus 6 Spielen ist der EVZ an zweiter Stelle klassiert. Am Samstag heisst der Gegner ZSC Lions.