«Es ist das Traumleben; schlafen, essen und Eishockey spielen», so beschreibt Alexandra Lehmann ihren Alltag in den letzten 3 Wochen. Die schweizerisch-kanadische Torhüterin durfte während dieser Zeit am Trainingslager des PWHL-Teams Ottawa Charge teilnehmen. Das Ziel: 4. Torhüterin der kanadischen Equipe und die zweite Schweizerin nach Alina Müller in der PHWL zu werden.

Der vorerst geplatzte Traum

Seit gestern ist klar: Daraus wird nichts, zumindest vorerst nicht. Drei Wochen lang durfte sie als Profi leben, nun geht es für die 24-jährige Torhüterin wieder zurück zu ihrem Klub in der Schweiz, zu Fribourg-Gottéron. In der Saanestadt läuft ihr Kontrakt noch bis im kommenden Sommer.

In dieser Saison spielte sie auch schon zwei Mal für das Männer-Team des EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz in der 2. Liga. Wie es mit der 7-fachen Nationalspielerin weitergeht ist unklar. Seit 2021/22 und damit ihrer zweiten Saison in Lugano lief sie in jeder Spielzeit für einen anderen Klub auf, erst für Thun, dann den SCB und nun für Gottéron. Hinzu kommt das Engagement bei den Männern von Bümpliz.