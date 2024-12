Legende: Viel Verkehr vor Saskia Maurers Tor Die Schweizerinnen sind nicht nur in dieser Szene in der Defensive gefordert. SRF

Nach dem 0:2 am Samstag hätte die Schweiz in der Neuauflage gegen Tschechien einen Sieg gebraucht, um eine Verlängerung zu erzwingen und sich allenfalls doch noch Rang 5 am 6-Nationen-Turnier in Tampere zu sichern. Stattdessen setzte es beim 0:3 die vierte Niederlage im vierten Spiel ab, die dritte in Folge ohne eigenen Treffer.

Adela Sapovalivova eröffnete in der 16. Minute für die Tschechinnen das Skore. Nach der besten Phase der Schweizerinnen machten Ambri-Legionärin Michaela Pejzlova (54.) und noch einmal Sapovalivova (59.) alles klar. Saskia Maurer war es zu verdanken, dass das Resultat nicht noch deutlicher ausfiel. Die starke Torfrau parierte mehrmals stark.

Schweizerinnen offensiv harmlos

Die Schweizerinnen konnten in Abwesenheit der verletzten Leistungsträgerinnen Alina Müller oder Lara Stalder gewisse Schwächen in der Offensive erneut nicht kaschieren und nur wenige Möglichkeiten kreieren.

Das Turnier in Finnland war das letzte der neugeschaffenen Women's Euro Hockey Tour in diesem Jahr. Einen Sieg gab es einzig beim Heimauftritt in Kloten im August, als gegen Tschechien ein 2:1 n.P. resultierte.