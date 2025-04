Per E-Mail teilen

Legende: Bezwungen und am Boden Die Schweizer Torhüterin Andrea Brändli. Keystone/Petr David Josek

Die Schweizer Eishockeyanerinnen unterliegen im WM-Viertelfinal in Budweis Gastgeber Tschechien mit 0:7.

Bereits nach dem 1. Drittel liegt die Muller-Equipe mit 0:5 zurück.

Damit verpasst die Schweiz die angestrebte Medaille und spielt am Samstag um Platz 5 (live bei SRF).

Die Eröffnung des Torreigens passierte aus tschechischer Sicht noch etwas glücklich: Der Abschluss von Daniela Pejsova wurde von Laure Meriguets Schlittschuh und Andrea Brändlis Schoner in die entscheidenden Bahnen gelenkt. Zuvor hatten sich die Schweizerinnen im ausverkauften Stadion in Budweis zumindest knapp 12 Minuten erfolgreich gewehrt.

Der Dosenöffner brachte so richtig Schwung in die tschechische Offensive. Knappe zwei Minuten und zwei herrliche Tore von Natalie Mlynkova und Tereza Vanisova später stand es 0:3 aus Schweizer Sicht.

Das Team von Trainer Colin Muller stand konsequent zu weit weg von den Gegnerinnen und fand absolut keinen Zugriff auf das Spiel. Die Tschechinnen auf der Gegenseite, angefeuert vom begeisterten Heimpublikum, zeigten sich höchst effizient. Noch vor der ersten Pause stellten Kristyna Kaltounkova und Denisa Krizova auf 5:0 – erst 10 Schüsse waren zu diesem Zeitpunkt auf das Tor der machtlosen Brändli abgegeben worden.

Müller und Zimmermann unglücklich

Ihre beste Phase hatten die Schweizerinnen kurz nach Beginn des 2. Drittels. Alina Müller, bislang einzige Schweizer Torschützin an dieser WM, und Laura Zimmermann scheiterten aber nacheinander alleine vor dem Tor an Goalie Klara Peslarova. Das Schweizer Duo war wenig später dann im Pech, als beide mit vereinten Kräften eine auf der Torlinie freiliegende Scheibe nicht versenken konnten.

Während sich die Schweizer Defensive nach dem miserablen 1. Drittel (und der Einwechslung von Torhüterin Saskia Maurer) fing, zeigte sich die bislang an dieser WM schwache Offensive stets bemüht. Das Schussverhältnis ging mit 14:22 denn auch nicht ganz so deutlich wie das Spiel verloren, der Ehrentreffer wollte der Weltnummer 5 aber nicht mehr gelingen.

Im Gegenteil: Mlynkova mit ihren Toren 2 und 3 des Abends versaute Maurer noch die weisse Weste (49./54.). Die Schweiz ging damit gegen die Tschechinnen zum 6. Mal in Folge als Verliererin vom Eis.

So geht es weiter

Damit muss die Schweiz weiter auf das 2. WM-Edelmetall nach Bronze 2012 warten. Am Samstag tritt das Muller-Team zum WM-Abschluss im Spiel um Platz 5 an (ab 11:05 Uhr live auf SRF zwei). Gegner ist aller Voraussicht nach Schweden, das in seinem Viertelfinal Finnland 2:3 unterlegen war.

Auch die USA (3:0 gegen Deutschland) stehen im Halbfinal, im letzten Viertelfinal am Abend misst sich Titelverteidiger Kanada mit Underdog Japan.

Frauen-WM