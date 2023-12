5-Länderturnier in Falun

Zum Start ins 5-Länderturnier in Falun (SWE) setzt es für die Frauen-Nati eine 1:4-Niederlage gegen Tschechien ab.

Nach einem frühen Rückstand kommen die Schweizerinnen im Mitteldrittel zum Ausgleich.

Die 18-jährige Vanessa Schaefer feiert in ihrem 4. Länderspiel ihre Torpremiere.

Die Vorzeichen vor dem Auftakt ins 5-Länderturnier im schwedischen Falun waren aus Schweizer Perspektive klar: Mit Tschechien wartet ein echter Gradmesser. An der WM in Kanada hatte die Schweiz im April gegen die Osteuropäerinnen sowohl in der Gruppe als auch im Spiel um Platz 3 das Nachsehen. Insgesamt verloren die Schweizerinnen gar die letzten 3 Duelle.

Nun also die 4. Niederlage in Serie gegen die Weltnummer 5, die aufgrund der Spielanteile in Ordnung ging – auch wenn ein, zwei Tore zu hoch. Tschechien war über weite Strecken das aktivere und gefährlichere Team. Die definitive Entscheidung war jedoch erst 5 Minuten vor Schluss gefallen.

Doppelschlag kurz vor Schluss

In der 46. Minute hatten die Schweizerinnen, kurz nachdem Tschechiens Natalie Mlynkova mittels Penalty an Torfrau Andrea Brändli gescheitert war, die goldene Gelegenheit, zum 2:2 auszugleichen. Doch auch im zweiten Powerplay des Spiels wollte dem Team von Colin Muller kein Tor gelingen.

In den letzten 5 Minuten der Partie schlugen dafür die Tschechinnen noch zweimal zu: Erst erhöhte Sara Cajanova mit ihrem zweiten persönlichen Treffer auf 3:1 (56.), ehe Katerina Mrazova mit einer satten Direktabnahme für klare Verhältnisse sorgte (58.).

00:44 Video Tschechiens Doppelschlag kurz vor Schluss Aus Sport-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Schneller Angriff zum 1:1

Das Auftaktspiel hatte für die Schweizer Frauen-Nati nach zuletzt 5 Niederlagen in Folge bereits nicht gut begonnen. Nach nur knapp 3 Minuten und Cajanovas Dosenöffner lag sie in Rückstand. Doch die Schweizerinnen zeigten danach Nehmerqualitäten und spielten munter nach vorne.

Der Ausgleich erfolgte aber erst im zweiten Abschnitt. Stürmerin Emma Ingold von den SC Bern Frauen spielte nach einer tollen Einzelleistung die zentral vor dem Tor sträflich allein gelassene Vanessa Schaefer an. Die erst 18-Jährige von den ZSC Lions traf eiskalt in ihrem 4. Länderspiel erstmals für die Nati.

Das Game-Winning-Goal in der 35. Minute fiel ähnlich wie das 1:0. Nach einem Pass in den Rücken der Schweizer Abwehr war dieses Mal Tereza Vanisova komplett frei und netzte in die weite Ecke ein.

00:37 Video Vanisova geht im Slot vergessen und trifft zum 2:1 Aus Sport-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

So geht's weiter

Als nächstes steht für die Schweizer Frauen-Nati am Donnerstag das Duell mit Gastgeber Schweden an (live ab 18:50 Uhr). Am Freitag treffen die Schweizerinnen auf Deutschland, bevor es zum Abschluss am Sonntag gegen Finnland geht.