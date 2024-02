5-Nationen-Turnier in Liberec

Die Schweizer Eishockeyanerinnen unterliegen zum Abschluss des 5-Nationen-Turniers Gastgeber Tschechien 3:4 n.V.

Das Team von Colin Muller beweist Nehmerqualitäten und kehrt nach einem 0:2- und 2:3-Rückstand noch zurück.

Damit weist die Schweiz nach den 4 Spielen am 5-Nationenturnier eine ausgeglichene Bilanz (2 Siege/2 Niederlagen) auf.

War es am Ende doch eine Frage der schwindenden Kräfte? Es war nicht nur das 4. Spiel in 4 Tagen, die Schweizerinnen mussten gegen Tschechien zweimal einem Rückstand hinterherlaufen und schliesslich noch die letzten Kraftreserven in der Verlängerung mobilisieren.

Doch es sollte nicht sein. Nach einem Missverständnis hinter dem Schweizer Tor bediente Tereza Vanisova Aneta Tejralova, welche ihren Abschluss geschickt verzögerte und Saskia Maurer im Schweizer Tor schliesslich zum 4:3 überwand. Das Tor war gleichbedeutend mit dem Sieg für die Gastgeberinnen.

00:53 Video Tejralova trifft zum Sieg für Tschechien Aus Sport-Clip vom 10.02.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Mrazova trifft sehenswert

Dabei hatten die Schweizerinnen Nehmerqualitäten gezeigt. Ein erstes Mal waren sie in der 16. Minute in Rückstand geraten. Katerina Mrazova traf mit einem Kabinettstückchen – einem Abschluss zwischen den eigenen Beinen hindurch – zum 1:0.

00:45 Video Mrazova bringt Tschechien gegen die Schweiz sehenswert in Führung Aus Sport-Clip vom 10.02.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Ab der 29. Minute überschlugen sich dann die Ereignisse in Liberec. Erst erhöhte Katerina Mrazova mit ihrem 2. Treffer des Tages auf 2:0. Nur zweieinhalb Minuten später stand es 2:2, die beiden Verteidigerinnen Janine Hauser und Lara Christen hatten binnen 90 Sekunden für den Ausgleich gesorgt.

01:28 Video Binnen 90 Sekunden: Die Schweiz gleicht gegen Tschechien aus Aus Sport-Clip vom 10.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Doch das Schweizer Hoch war nur von kurzer Dauer, nur 19 Sekunden später stellte Michaela Pejzlova die Führung für das Heimteam wieder her. 4 Tore in weniger als 3 Minuten, die Zuschauer durften sich nicht über mangelnde Unterhaltung beklagen.

Auch vom neuerlichen Rückstand liessen sich die Schweizerinnen nicht aus dem Konzept bringen. Schliesslich war es Alina Marti, die zu Beginn des 3. Drittels erneut ausgleichen konnte (44.) und damit die Verlängerung erzwang.

Schweiz mindestens auf Platz 3

Mit 7 Punkten aus 4 Spielen liegt die Schweiz aktuell auf Platz 2 in der Tabelle des 5-Nationen-Turniers, punktgleich mit Leader Finnland, der aber wie die restliche Konkurrenz noch eine Partie weniger ausgetragen hat.

Weil aber Tschechien zum Abschluss noch auf Schweden trifft (beide 5 Punkte), ist klar, dass die Schweiz höchstens noch auf den 3. Platz abrutschen könnte.