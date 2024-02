5-Nationen-Turnier in Liberec

Die Schweiz kassiert im zweiten Spiel des 5-Nationen-Turniers in Liberec (CZE) die erste Niederlage.

Gegen Finnland setzt es ein 1:3 ab.

Am Freitag und Samstag warten Schweden und Tschechien auf die Nati.

Die zweite Partie am 5-Nationen-Turnier im tschechischen Liberec gegen Finnland begann aus Schweizer Sicht verheissungsvoll. Die Equipe von Coach Colin Muller ging in der 12. Minute in Führung. Ivana Wey setzte sich auf der linken Seite gegen mehrere Gegenspielerinnen durch und bezwang die finnische Torhüterin Anni Keisala mit einem satten Schuss.

Doch die Reaktion der Finninnen liess nicht lange auf sich warten. Susanne Tapani mit einem Doppelpack (16./21.) drehte die Partie in der Folge im Alleingang. Kurz nach Beginn des Schlussdrittels traf Petra Nieminen zum 3:1-Schlussstand.

In den nächsten beiden Tagen stehen für die Nati zwei weitere Partien auf dem Programm. Am Freitag wartet Schweden, am Samstag steigt das Duell gegen Tschechien.