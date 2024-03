Für die WM in Utica, New York bietet Cheftrainer Colin Muller einige unerfahrene Spielerinnen auf.

Legende: Gehört zu den Arrivierten im WM-Aufgebot Lara Stalder. Freshfocus

Von den 25 aufgebotenen Akteurinnen haben zehn mehr als 80 Länderspiele absolviert. Angeführt wird diese Liste von der EVZ-Stürmerin Lara Stalder (179 Partien), gefolgt von Alina Müller (146), die in den USA in der neu lancierten Professional Women's Hockey League bei Boston unter Vertrag steht.

«Obwohl bereits alle Spielerinnen auf internationalem Parkett Erfahrungen gesammelt haben, reisen wir mit einem sehr jungen Team mit einem Durchschnittsalter um die 22 Jahre in die USA», lässt sich Coach Colin Muller in der Mitteilung zitieren. «Mit Alena Lynn Rossel, Leoni Balzer, Naemi Herzig und Ivana Maria Wey haben wir auch vier Akteurinnen nominiert, die bereits an der U18-WM im Januar mit dabei waren.»

Hochkarätige Gegnerinnen

Das Schweizer Team reist am 26. März in die USA, wo es sich in einem einwöchigen Trainingscamp vorbereitet und an den letzten Details feilt, um optimal für die WM-Kampagne gerüstet zu sein. Am Turnier treffen die Schweizerinnen in der Gruppe A auf die USA, Kanada, Tschechien und Finnland.

Das Schweizer Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Tor (3): Andrea Brändli (MoDo/SWE), Alexandra Lehmann (SC Bern Frauen), Saskia Maurer (SC Bern Frauen). Verteidigung (8): Alizée Aymon (SC Bern Frauen), Alessia Baechler (GCK/ZSC Lions), Annic Büchi (EV Zug), Lara Christen (SC Bern Frauen), Janine Hauser (HC Davos), Alena Lynn Rossel (SC Bern Frauen), Nicole Vallario (University of St. Thomas/USA), Stefanie Wetli (HC Davos). Sturm (14): Leoni Balzer (HC Davos), Rahel Enzler (University of Maine/USA), Naemi Herzig (EV Zug), Emma Ingold (SC Bern Frauen), Cindy Joray (SC Bern Frauen), Sinja Leemann (GCK/ZSC Lions), Alina Marti (GCK/ZSC Lions), Alina Müller (PWHL Boston/USA), Kaleigh Quennec (University of Montreal/CAN), Noemi Rhyner (EV Zug), Lara Stalder (EV Zug), Vanessa Schaefer (GCK/ZSC Lions), Ivana Maria Wey (EV Zug), Laura Zimmermann (St. Cloud University/USA).