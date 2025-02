Die Schweizerinnen müssen an der Euro Hockey Tour die 9. Niederlage de suite hinnehmen.

Das Team von Colin Muller unterliegt Finnland am 3-Länder-Turnier in Liberec mit 1:3.

Der Schweizer Ehrentreffer geht in der letzten Minute auf das Konto von Lena-Marie Lutz.

Die Schweizerinnen können an der Euro Hockey Tour weiter nicht mit den besten europäischen Teams mithalten. Gegen Finnland hielt das Team von Colin Muller zu Beginn zwar gut dagegen. Doch in der 16. Minute sorgte ausgerechnet die bei Ambri-Piotta spielende Finnin Julia Liikala für das 1:0 und von da an kamen kaum mehr Zweifel am Sieger der Partie auf.

Das Tor war dabei eine Augenweide. Die 19-jährige Emma Ekoluoma leitete ein hohes Zuspiel von Ada Eronen zwischen den eigenen Beinen hindurch direkt in die Mitte weiter, wo Liikala mit einer Direktabnahme via Lattenunterkante erfolgreich war.

Entscheidung im Mitteldrittel

Kurz nach der ersten Pause sorgten die Nordländerinnen dann für klare Verhältnisse. Die Schweizerinnen schwächten sich mit 2 Strafen gleich selbst und in doppelter Überzahl bekundeten die Finninnen keine Mühe. Elisa Holopainen traf aus spitzem Winkel zum 2:0. 5 Minuten später sorgte Liikala mit ihrem 2. Tor des Abends für die definitive Entscheidung.

In der Folge schalteten die Finninnen einen Gang zurück und so kam auch die Schweiz immer wieder zu Chancen. Die vorerst beste Möglichkeit vergab Topstar Alina Müller, die ihr erstes Spiel seit der WM im letzten Jahr bestritt, in der 34. Minute. Die Boston-Legionärin scheiterte mit ihrem Abschluss aber an der überzeugenden finnischen Schlussfrau Anni Keisala.

Ehrentreffer gelingt doch noch

Auch im Schlussdrittel drückten die Schweizerinnen über weite Strecken auf den Ehrentreffer, doch Keisala hielt bis zur letzten Minute dicht. Doch dann übernahm Lena-Marie Lutz in der neutralen Zone die Scheibe, preschte in die Gefahrenzone vor und netzte in die nahe Ecke ein. Für die Schweiz war es der erste Treffer nach beinahe 200 Minuten. Auch damals war Lutz erfolgreich gewesen – ausgerechnet gegen die Übermacht USA.

Trotzdem mussten die Schweizerinnen das Eis zum 9. Mal in Folge als Verliererinnen verlassen. Der letzte Sieg nach 60 Minuten datiert gar vom 9. Februar 2024 und ist inzwischen 18 Partien und fast ein Jahr her.

So geht's weiter

Die Schweizerinnen bekommen es beim 3-Länder-Turnier am Samstag mit den Tschechinnen zu tun, gegen die im August beim 2:1 nach Penaltyschiessen in Kloten der letzte Sieg resultierte. Die Partie sehen Sie ab 15:00 Uhr live im kommentierten SRF-Stream.

Euro Hockey Tour in Tschechien