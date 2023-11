Legende: 3 Mal gegen Schweden Janine Hauser und ihre Teamkolleginnen testen in Weinfelden. Freshfocus/Mathilda Ahlberg/Bildbyran

Headcoach Colin Muller muss in Weinfelden auf seine beiden wichtigsten Spielerinnen verzichten. Alina Müller, die sich in Bosten auf ihre erste Saison in der neu geschaffenen Frauen-Profi-Hockey-Liga (PWHL) vorbereitet, und Lara Stalder werden nicht mittun können. Muller gönnt Stalder eine Pause. Zudem fehlen 4 weitere Spielerinnen, die alle in Nordamerika studieren und spielen.

Das gibt Muller die Möglichkeit, junge Spielerinnen aus der Schweizer Liga zu testen. Vannessa Schaefer zum Beispiel, die erst 18-jährige Kanada-Schweizerin von den ZSC Lions, kommt in Weinfelden zu ihrem Länderspieldebüt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die 3 Länderspiele der Schweizer Frauen-Nati gegen Schweden in Weinfelden sehen Sie live bei SRF: Donnerstag, 9.11., 18:25 Uhr: Livestream auf srf.ch/sport und SRF Sport App

Livestream auf srf.ch/sport und SRF Sport App Freitag, 10.11., 18:25 Uhr: Livestream auf srf.ch/sport und SRF Sport App

Livestream auf srf.ch/sport und SRF Sport App Samstag, 11.11., 14:20 Uhr: Livestream auf srf.ch/sport und SRF Sport App / SRF info

3 Länderspiele in 3 Tagen gegen Schweden. Dieses «Zwei-Länder-Turnier» ist aus der Not geboren. Bei den Frauen nehmen 6 Teams an der Euro Hockey Tour teil: Die Schweiz, Schweden, Tschechien, Finnland, Deutschland und Dänemark.

An jedem Turnier spielen aber nur 4 Teams mit. Die Schweiz und Schweden müssen aktuell beim November-Turnier in Deutschland passen. Damit die beiden Teams trotzdem auf hohem Niveau testen können, wurden die 3 Länderspiele in Weinfelden vereinbart.