Die Schweiz feiert im 2. Spiel an der Women's Euro Hockey Tour in Kloten gegen Tschechien einen 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen.

Der Schweizer Frauen-Nati ist die Reaktion auf die enttäuschende 1:4-Niederlage gegen Schweden zum Auftakt der Women's Euro Hockey Tour geglückt. Am Freitag belohnte sich das Team von Trainer Colin Muller für einen beherzten Auftritt mit einem 2:1-Sieg gegen Tschechien. Die Entscheidung in Kloten fiel erst im Penaltyschiessen.

Legende: Zeigte eine starke Leistung Goalie Saskia Maurer jubelt mit ihren Mitspielerinnen. IMAGO/Sergio Brunetti

Saskia Maurer, welche die Schweizerinnen bereits in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung mit starken Paraden im Spiel gehalten hatte, liess sich von den 5 tschechischen Schützinnen im Penaltyschiessen nicht bezwingen. Bei der Schweiz reichte somit der eine erfolgreiche Versuch von Lara Stalder, um sich den Zusatzpunkt zu sichern.

Immer wieder Stalder

Tschechien hatte den klar besseren Start in die Partie erwischt und ging in der 13. Minute durch Michaela Pejzlova verdient in Führung. Danach hielt die Schweiz aber besser mit, verhinderte einen weiteren Gegentreffer und schlug in der 51. Minute ihrerseits zu. Einmal mehr war es Stalder, welche sich als Torschützin zum 1:1 feiern lassen konnte.

00:32 Video Stalder stochert erfolgreich zum Ausgleich nach Aus Sport-Clip vom 30.08.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

In der Verlängerung vergab die Muller-Equipe in doppelter Überzahl die grosse Chance, die Partie zu beenden. Verpasstes holte die Nati dann aber im Penaltyschiessen nach.

So geht es weiter

Zum Abschluss des ersten Turniers der neu gegründeten Women's Euro Hockey Tour bekommt es die Schweiz am Samstag mit Finnland zu tun. «Suomi» musste am Freitag im Duell mit Schweden eine 5:7-Niederlage einstecken.