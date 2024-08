Legende: Mussten sich Finnland geschlagen geben Lena-Marie Lutz und ihre Schweizer Mitspielerinnen. IMAGO/Sergio Brunetti

Die Schweiz beendet das erste Turnier der neu gegründeten Women's Euro Hockey Tour mit einem Sieg und zwei Niederlagen. Zum Abschluss am Samstag setzte es für das Team von Headcoach Colin Muller ein ärgerliches 1:2 gegen Finnland ab.

Finnland mit dem längeren Atem

Lange hatte es aus Schweizer Sicht in Kloten gut ausgesehen. Rahel Enzler brachte das Heimteam in der 10. Minute nach einem geschickten Zuspiel von Lara Stalder in Überzahl in Führung. Diese hielt bis tief in das Mitteldrittel. Acht Sekunden vor der zweiten Sirene gelang Finnland in der Person von Susanna Tapani aber der Ausgleich.

00:43 Video Enzler trifft im Powerplay zur Schweizer Führung Aus Sport-Clip vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Im Schlussabschnitt deckten die Finninnen Andrea Brändli mit zahlreichen Schüssen ein. Die Schweizer Torhüterin zeigte einen starken Auftritt, konnte das spielentscheidende 1:2 durch Viivi Vainikka in der 58. Minute aber nicht verhindern. Die Nati drückte im Anschluss zu sechst ohne Goalie auf den Ausgleich, dieser wollte jedoch nicht mehr fallen.

00:37 Video Vainikka erwischt Brändli zum Gamewinner Aus Sport-Clip vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Tschechien auf Platz 1

Bereits vor der Partie zwischen Finnland und der Schweiz hatten sich Tschechien und Schweden duelliert. Die Tschechinnen behielten dabei mit 6:3 die Oberhand und sicherten sich damit den Turniersieg vor Schweden und Finnland. Die Schweiz belegt den 4. und letzten Platz.